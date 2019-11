In den vergangenen Monaten waren ihre Fans in großer Sorge um Estefania Wollny (17). Nachdem die ehemalige DSDS-Teilnehmerin im Mai mit hämmernden Kopfschmerzen und einem Taubheitsgefühl in den Beinen ins Krankenhaus eingeliefert worden war, musste sie sich in letzter Zeit zahlreichen Untersuchungen unterziehen – bisher ohne gesicherte Diagnose. Für weitere Tests muss Estefania nun zurück ins Hospital. Für die Musikerin der absolute Horror. Doch auf eines kann sich die Netz-Beliebtheit verlassen: Ihre Familie unterstützt sie in diesen schweren Stunden, wo sie kann!

"Es hat mir sehr gut getan, dass sich alle um mich gekümmert haben und um mich herum waren, das hat mir viel Kraft gegeben", schwärmt Estefania jetzt im Promiflash-Interview. "Ich war so glücklich, als ich nach dem Krankenhausaufenthalt wieder nach Hause zu meiner Familie durfte", erinnert sich die 17-Jährige an den vergangenen Mai zurück. "Mir standen alle zur Seite und ich wollte, so schnell es geht, gesund werden, um auf der Hochzeit von Sarafina und Peter dabei sein zu können."

Aufgrund ihrer Beschwerden und weil sie bettlägerig war, konnte Estefania wochenlang nicht zur Schule gehen – und das hatte leider Konsequenzen: Sie muss das Schuljahr wiederholen! "Eigentlich habe ich geplant, meinen Realschulabschluss zu machen und danach weitermachen. Aber das wird sich jetzt wohl um ein Jahr verschieben", zeigte sie sich in einer aktuellen Die Wollnys-Folge enttäuscht.

Instagram / estefaniawollny21 Estefania und Silvia Wollny

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Reality-TV-Star

