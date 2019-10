In den vergangenen Monaten hatte Estefania Wollny (17) mit ihrer Gesundheit zu kämpfen: Bei einem Familienausflug brach die Reality-TV-Darstellerin mit schrecklichen Kopfschmerzen zusammen. Mit dem Rettungswagen wurde sie in eine Klinik gebracht, die sie wochenlang nicht verlassen konnte. Wegen ihrer Schmerzen und zusätzlichen Lähmungserscheinungen in den Beinen wurden viele Tests bei der 17-Jährigen durchgeführt – ohne Erfolg. Die Sängerin musste das Krankenhaus verlassen, musste dann daheim mit den Problemen fertig werden. Aufgrund ihrer Beschwerden konnte sie auch wochenlang die Schule nicht besuchen – und das hat jetzt leider Konsequenzen.

Mama Silvia (54) hat sich zu diesem Thema mit Estefanias Lehrer unterhalten und teilte ihrer Tochter in der neuen Die Wollny-Folge den Ausgang des Gesprächs mit: "Du hast so viel Zeit verpasst, du musst das Schuljahr nachholen." Für die ehemalige DSDS-Teilnehmerin eine ernüchternde Nachricht. "Eigentlich habe ich geplant, meinen Realschulabschluss zu machen und danach weitermachen. Aber das wird sich jetzt wohl um ein Jahr verschieben", gab sie enttäuscht zu.

Eine gute schulische Ausbildung ist wichtig für Estefanias Berufswunsch: Die Blondine möchte nämlich einmal Rechtsanwaltsfachangestellte werden. Bis dahin stellt sie ihre Gesangskünste unter Beweis und bringt regelmäßig neue Lieder auf den Markt.

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania und Silvia Wollny

Anzeige

RTL II Estefania Wollny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de