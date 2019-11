Instagram gehört mittlerweile zu den absoluten Must-Have-Apps unserer Zeit. Auf der digitalen Plattform werden täglich etwa 80 Millionen Fotos hochgeladen, welche die User dazu einladen, die Schnappschüsse mit einem Herzchen zu versehen. Bei einigen Usern, die bereits seit mehreren Jahren auf der Plattform aktiv sind, liegt der erste Beitrag schon eine Weile zurück. Die First-Pic-Challenge fordert nun die Leute dazu auf, ihr allererstes Foto nochmals mit den Followern zu teilen. Auch die Promis schieben sich die Nominierungen gegenseitig zu!

Im Januar 2015 hatte James Jennings damit begonnen, Fotos auf der Social-Media-Plattform zu teilen. Sein erstes Pic zeigt ihn, wie er mit seinem Hund am See spielt. Prompt nominierte der Temptation Island-Teilnehmer einen anderen Kuppelshow-Kandidaten: Julian Evangelos (27). Der ehemalige Sommerhaus-Gewinner posiert auf dem Bild neben Influencerin Carmen Kroll bei ihrer gemeinsamen Krönung zu Mister und Miss Nordrhein-Westfalen.

Auch Denise Kappès (29) nahm die Herausforderung an und suchte auf ihrem Profil nach dem geforderten Foto. Der Reality-TV-Star hatte im Mai 2015 als Premiere ein hübsches Schwarz-Weiß-Pic von sich selbst gepostet. Paul Janke (38) ließ sich von Aurelio Savina (41) und Viola Kraus (28) nicht zweimal bitten und zeigte seinen Followern sein erstes Insta-Foto. "Über fünf Jahre her", erinnerte sich der Ex-Bachelor, der den Fokus seines Bildes damals auf seine Mütze legte.

Instagram / jamesjennings_offiziell "Temptation Island"-Kandidat James Jennings

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos' erster Beitrag auf Instagram

Instagram / jankepaul Paul Janke, DJ

