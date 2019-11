Stylische Frauenpower der Extraklasse auf dem roten Teppich! Am Sonntag fanden zum 23. Mal die Hollywood Film Awards im kalifornischen Beverly Hills statt. Dabei wurden herausragende Leistungen der Schauspiel-Stars geehrt und wichtige Filme prämiert. Neben den 24 Trophäen die überreicht wurden, strahlten die Promis bei dem Event in ihren Outfits um die Wette. Vor allem die weiblichen Gäste sorgten für atemberaubende Anblicke!

Renée Zellweger (50) räumte nicht nur den Preis als beste Schauspielerin ab, sondern begeisterte auch in einem eng anliegenden schwarzen Kleid mit weißem Kragen von A.W.A.K.E.Schauspielerin Sienna Miller (37) machte in einem schulterfreien gelben Outfit mit verboten hohen Beinschlitzen kurzerhand vergessen, dass sie gar nicht zu den Preisträgerinnen gehörte. Laura Dern (52) nahm ihre Auszeichnung für die Rolle in "Marriage Story" in einem tief dekolletierten, rosafarbenen Dress von Markarian entgegen.

Die Schauspielerinnen Kaitlyn Dever und Blanca Blanco setzten beide auf verführerisches Rot und zogen damit alle Blicke und Kameras auf sich. Dagegen hatten sich Nicole Kidman (52) und Olivia Wilde (35) für einen Look in unschuldigem Weiß entschieden. Während das Dress der 52-Jährigen Australierin fast Brautmoden-Ähnlichkeit aufwies, strahlte der "Dr. House"-Star in einem Pünktchen-Look von Michael Kors.

Jennifer Garner (47) trug ein Kleid in schlichtem Style von Stella McCartney, dessen Beinschlitz mit Glitzersteinen versetzt war. Die funkelnden Details griff sie mit großen Statement-Ohrringen, Ringen und einem Armband wieder auf. Charlize Theron (44) die für ihre beeindruckende Karriere im Showbusiness geehrt wurde, trug zu diesem besonderen Anlass eine Kombination von Alexander McQueen aus knielanger Tunika und schwarzer Hose.

Dakota Johnson (30) überreichte ihrem ehemaligen Stiefvater Antonio Banderas (59) im Pailletten-Anzug und auf schwarzen High Heels den Preis als bester Schauspieler. Sängerin Alicia Keys wurde die Ehre zuteil, Co-Star Pharrell Williams (46) für seine Filmmusik aufzurufen.

"How to get away with murder"-Star Viola Davis (54) schritt in einer blauen Robe auf die Bühne und überreichte Cynthia Erivo einen Award. Die 32-Jährige akzentuierte ihr schlichtes Trägerkleid mit langen Kunstnägeln und einem Nieten-Irokesen.

