Große Liebes-News bei Cooper Hefner (28): Der Playboy-Erbe gab vor zwei Jahren bekannt, dass er sich mit seiner Langzeitfreundin, Harry Potter-Darstellerin Scarlett Byrne, verlobt hat. Der Sohn von Hugh Hefner (✝91) flog sogar extra nach England, um bei Scarletts Vater um die Hand seiner Tochter zu bitten. Das Byrne-Familienoberhaupt hatte keine Einwände. Jetzt sind Cooper und seine Liebste noch einen Schritt weiter gegangen – sie haben endlich geheiratet.

Diese frohe Botschaft verkündete die Pansy-Parkinson-Darstellerin nun mit einem Bild auf ihrem Instagram-Account. Auf dem besagten Schnappschuss sieht man das frisch vermählte Paar im Standesamt. "Cooper und ich freuen uns euch mitzuteilen, dass wir geheiratet haben. Wir können es kaum erwarten, unsere Hochzeit in den kommenden Monaten zu planen, die wir mit unseren Freunden und unserer Familie feiern werden. Ich liebe dich Cooper. Ich bin stolz, an deiner Seite zu sein, als dein Partner, dein Freund und deine Frau", schrieb die Schauspielerin in dem Bildbeitrag. Sie könne es kaum erwarten, das gemeinsame Leben mit ihrem Ehemann zu starten.

Cooper selbst widmete seiner neuen Ehefrau ebenfalls süße Insta-Zeilen: "Scarlett und ich haben uns offiziell getraut und wir könnten nicht glücklicher sein. Prost auf ein Leben voller Liebe, Glück, Abenteuer und großer Absichten, Mrs. Hefner."

Getty Images Cooper und Scralett Hefner 2019 in New York

Getty Images Scarlett Hefner, bei der "Come as you are"-Premiere

Getty Images Cooper und Scarlett Hefner bei der FC Barcelona Welcome Party

