Was für süße Neuigkeiten von Cooper Hefner (30) und seiner Frau Scarlett! Der Playboy-Erbe ist seit gut zwei Jahren mit der ehemaligen Harry Potter-Darstellerin verheiratet. Die beiden sind bereits stolze Eltern von Töchterchen Betsy Rose. Im November vergangenen Jahres enthüllte das Paar nun: Baby Nummer zwei und Nummer drei sind unterwegs. Nun erblickten Cooper und Scarletts Töchter endlich das Licht der Welt!

Das bestätigte der Sohn von Hugh Hefner (✝91) via Instagram. Auf einem niedlichen Schnappschuss hält Scarlett die schlafenden Zwillinge in den Armen, während ihr Liebster stolz neben ihr lehnt. "Scarlett und ich sind überglücklich, dass wir am Samstag, dem 26. März, Marigold Adele Hefner und Blossom Pearl Hefner auf der Welt begrüßen durften", schrieb der 30-Jährige zu dem Foto. Scarlett und die beiden kleinen Mäuse seien zudem wohl auf. Die frischgebackenen Eltern und ihre Töchter durften das Krankenhaus bereits verlassen.

"Wie gesegnet sind wir doch, dass wir mit ihrem Leben beschenkt wurden", schwärmte Cooper im Netz. In ihren eigenen vier Wänden wollen die Eheleute ihr großes Familienglück nun erst mal in vollen Zügen genießen. "Wie glücklich sind wir, dass uns diese Liebe geschenkt wird", schrieb der dreifache Vater abschießend in seinem emotionalen Statement.

Instagram / scarletthefner Cooper und Scarlett Hefner mit Tochter Betsy Rose im März 2022

Instagram / scarletthefner Schwangere Scarlett Hefner im März 2022

Instagram / cooperhefner Cooper Hefner und seine Zwillinge im März 2022

