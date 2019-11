In wenigen Tagen wird es ernst für Peer Kusmagk (44)! Bereits am 15. November startet die zweite Staffel von Dancing on Ice und der Fernsehmoderator ist einer der zehn Promis, die sich dieses Jahr auf dem Eis versuchen. Dass das aber auch ganz schön gefährlich werden kann, musste Peer bereits im Training erleben: Anfang Oktober stürzte der 44-Jährige auf den Kufen und zog sich sowohl eine Prellung als auch eine Bänderdehnung zu. Ob er deswegen jetzt Bammel vor den Liveshows hat? Im Promiflash-Interview hat es Peer verraten!

Peer macht sich offenbar keine Sorgen, erneut unsanft auf der spiegelglatten Oberfläche zu landen: "Die Show ist eine tolle Chance, seine Ängste zu überwinden", erklärte er gegenüber Promiflash. Er habe sich wegen seines Unfalls nur Gedanken darüber gemacht, nicht mehr so gut wie die Konkurrenz auf dem Eis werden zu können. "Meine Verletzung war zum Glück nicht so schlimm, sehr schmerzhaft, aber ich habe mir ja nichts gebrochen. Ich habe ein paar Tage pausieren müssen, der Trainingspause war schwer für mich", berichtete der Mann von Janni (29).

Doch Peer ist längst nicht der Einzige, der bereits in den Proben vor Staffelbeginn einstecken musste: Auch Jenny Elvers (47) und Jens Hilbert (41) trugen schon Blessuren davon – und sie werden sicher nicht die letzten sein, wie der Papa vom Emil-Ocean (2) meinte: "Es ist wahrscheinlich die gefährlichste Show, die es im deutschen Fernsehen zur Zeit gibt. Das Verletzungsrisiko ist enorm hoch und wenn die Shows beginnen, werden die Elemente sicher noch risikoreicher. Sprünge, Hebungen und Pirouetten kommen hinzu und wenn man aus voller Fahrt aufs Eis fällt, kann immer etwas passieren."

Instagram / jannihonscheid Familie Kusmagk beim "Dancing on Ice"-Training

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk im Krankenhaus

Oliver Hardt/Getty Images Peer Kusmagk beim Deutschen Radiopreis in Hamburg 2015

