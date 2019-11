Hausfrau sein ist nicht jedermanns Sache! Die Höhle der Löwen-Investorin Judith Williams (47) gibt ihrer Community einen privaten Einblick in ihre Backkünste und ist dabei sehr ehrlich, aber vor allem auch lustig. Die Beste im Kuchenbacken ist die 48-Jährige nämlich nicht und streitet das auch gar nicht erst ab. Wie jeder Mensch hat auch sie ihre Stärken und Schwächen. Dennoch zeigt sie jetzt öffentlich, wie tapfer sie versucht, sich in der Küche zu behaupten!

In einem von ihrem Ehemann gedrehten Video, das Judith auf ihrem Instagram-Account teilt, sieht man sie mit einem frisch gebackenen Kuchen in der Hand, der ihr diesmal nicht verbrannt ist: "Ich bin extra so früh aufgestanden, weil ich Sendung hab, puh ich hab ihn gerettet! Schau mal, der ist goldbraun, das geht noch! Das ist heute eine Sternstunde meiner hausfraulichen Tätigkeiten!" Das Backen gehört laut ihren eigenen Aussagen nicht wirklich zu den Spezialitäten der Vollblut-Mutter. Der Titel des Videos lautet deshalb passend: "'Keeping up with the Williams' und auf ihrem Grabstein stand: 'Sie war stehts bemüht'... Wer versteht, was ich meine?"

Bei vielen kommt sie mit dieser unverblümten Offenheit sehr gut an und spricht damit ein Thema an, das wohl so einige Frauen beschäftigt. "Ich werde wahnsinnig mit dem Hausfrauen-Ding. Wer hat eigentlich gesagt, dass Frauen Hausfrauen sein müssen und kochen müssen? [...] Ich muss hier hausfrauliche Tätigkeiten aufweisen, damit man mir abnimmt, dass ich eine Frau bin", regt sich die Unternehmerin amüsant in ihrem Video auf.

United Archives GmbH/ActionPress Judith Williams und Alexander-Klaus Stecher bei der GLOW in Dortmund

Hauter,Katrin; ActionPress Judith Williams, Unternehmerin und Moderatorin

Juergen Schwarz/Getty Images "Dancing on Ice"-Jurorin Judith Williams, Januar 2019

