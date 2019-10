Judith Williams (47) haute alle mit ihrem Moderations-Debüt bei ZDF um! Die Höhle der Löwen-Investorin führte am Mittwoch das erste Mal durch die neue Show "Mein Lied für dich" – der allererste Job der 47-Jährigen bei dem öffentlich-rechtlichen Sender. In diesem Format entwickeln die Teilnehmer neue Songs und spielen sie für ganz bestimmte Herzensmenschen – oft auch mit der Unterstützung von prominenten Musikern. Und nicht nur das Format an sich traf den Nerv der Zuschauer – auch Judiths Auftritt wurde gefeiert!

Ein emotionaler Tränen-Höhepunkt folgte heute Abend auf den nächsten – nicht nur die Menschen, denen ein Lied gewidmet wurde, waren hin und weg, auch das Publikum war gerührt von dem Programm. Mit ihrer einfühlsamen Art passte Judith bestens in die Sendung. "Besonders Judith hat bei dem Debüt ihrer ersten eigenen Musikshow positiv brilliert: Souverän. Feinfühlig. Menschlich. Toll" oder "Super Sendung! Sehr souverän, sympathisch und natürlich. Großes Kompliment, große Unterhaltung", schwärmten nur zwei der zahlreichen begeisterten Twitter-User.

Monate vor ihrem ZDF-Start musste sich die Unternehmerin allerdings herber Kritik stellen. Ein Mitarbeiter soll sich bei Bild darüber beschwert haben, dass Judith durch die Sendung führen darf – angeblich sei ihre Person ja mit zahlreichen Marken im Kosmetik- oder Modebereich verknüpft. Ein ZDF-Sprecher entkräftete schließlich die Aussage: "Ihre Moderation steht in keinem Zusammenhang mit ihren kommerziellen Tätigkeiten."

Gulotta,Francesco / ActionPress Judith Williams, Unternehmerin und Moderatorin

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Judith Williams bei der Glow in Berlin

Anzeige

Getty Images Judith Williams im September 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de