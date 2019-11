Katie Price (41) hätte mit ihren Beauty-OPs fast ihr Leben riskiert! Immer wieder macht das ehemalige Boxenluder mit unzähligen operativen Eingriffen Schlagzeilen: Erst vor Kurzem unterzog sich die Britin einer Komplett-Sanierung beim Schönheitschirurgen und ließ sich dabei unter anderem zum elften Mal die Brüste vergrößern. Wie jetzt bekannt wurde, hatte sie 2015 wegen ihrer damaligen Implantate allerdings große Probleme: Damals nahm Katie an der UK-Version von Promi Big Brother teil – in der Show verrutschten die Kissen plötzlich und die Reality-TV-Darstellerin bekam dadurch fast eine Blutvergiftung!

Zwar ging die Fünffach-Mama als Siegerin aus der 15. Staffel von Celebrity Big Brother hervor – ihr Triumph sei jedoch mit immensen Schmerzen verbunden gewesen, wie Katie jetzt auf YouTube preisgab. "In der Nacht vor dem Finale wollten sie mich aus dem Haus holen, weil meine Implantate heraushingen", erinnerte sich die 41-Jährige in dem Web-Talk-Format mit Emma Willis an die Zeit zurück. Sie sei wegen der TV-Show ein großes Risiko eingegangen. So schilderte Katie: "Sie mussten alle vier bis fünf Stunden meine Körpertemperatur checken. Die Ärzte sagten, wenn sie gestiegen wäre, hätte ich gehen müssen, weil ich eine Blutvergiftung bekommen würde. Mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht."

Warum sie trotzdem bis zum Schluss in dem Fernseh-Container durchhielt, erklärte das einstige Playmate so: "Ich hatte einmal im Leben Würde in einer Show. Ich habe mich zusammengerissen, keine Brüste gezeigt. Ich war buchstäblich ich selbst." Dass sie es sich durchaus vorstellen kann, ein drittes Mal in das britische Dschungelcamp einzuziehen, machte Katie vor Kurzem deutlich. "Ich würde zu 100 Prozent noch ein drittes Mal einziehen. Aller guten Dinge sind drei!", bewarb sie sich vollmundig im Netz. 2009 hatte sie das TV-Format allerdings freiwillig verlassen.

Action Press / Backgrid Katie Price bei einem Fotoshooting, Oktober 2019

WENN.com Katie Price im Februar 2015

Tristan Fewings/Getty Images Katie Price auf der ITV Gala in London

