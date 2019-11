Wunderbare Nachrichten von YouTube-Star Kisu! Am Dienstagvormittag hatte die Bloggerin mit einem Foto bereits angekündigt, dass die Wehen ihres Nachwuchses eingesetzt haben: Sie hatte sich mit einem Wehenschreiber gezeigt und dazu "Lass es uns durchziehen" geschrieben. Nun ist der kleine Wonneproppen endlich auf der Welt, wie die Wahlkölnerin stolz im Netz – mit einem ersten Mama-Baby-Foto direkt aus dem Krankenbett – verkündete!

In ihrer Instagram-Story postete Kisu ein Bild, dass sie selbst und ein kleines Ärmchen zeigt. Bereits vorab hatte sie verraten, dass es ein Mädchen wird. Die Geburt scheint allerdings alles andere als entspannt für die Neu-Mama gewesen zu sein. Zu dem Pic textete sie nämlich: "Willkommen Baby! 30 Stunden, aber es war jede Minute wert." Den Namen ließ sie aber noch immer offen. Gegenüber Promiflash hatte sie vor Kurzem nur verraten, dass sie eine Favoritenliste habe.

Was die Entbindung anging, hatte Kisu im Interview mit Promiflash vor wenigen Wochen noch keinen Bammel. Da ihre Mama nur vier Stunden mit ihr in den Wehen gelegen habe, mache sie sich nicht verrückt, hatte sie damals erklärt. Was sagt ihr dazu, dass Kisus Kind da ist? Stimmt ab!

Instagram / kisu YouTube-Sternchen Kisu

Instagram / kisu Kisu, Bloggerin

Getty Images Kisu im Mai 2017

