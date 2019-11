YouTube-Sternchen Kisu steht kurz davor, ihr erstes Kind zur Welt zu bringen! Im Mai weihte die Influencerin ihre Community ein, schwanger zu sein – damals befand sich die Wahlkölnerin schon im vierten Monat. Seitdem hat sich in Kisus Leben viel verändert: Nicht nur der Bauch wurde immer größer, sie heiratete sogar noch vor der Entbindung ihren Partner! Jetzt scheint die Geburt kurz bevorzustehen – denn die Web-Bekanntheit teilte ein Foto von einer Arztliege samt Wehenschreiber!

Mit den vielsagenden Worten "Lass es uns durchziehen" teilte Kisu ein Bild aus einem Behandlungszimmer auf Instagram: Glücklich sitzt sie mit dicker Babykugel auf einer Liege, der Bauch ist schon am Wehenschreiber angeschlossen. Die werdende Mama befindet sich nun in der 40. Schwangerschaftswoche, wie ein Hashtag unter dem Bild verrät. Und auch in ihrer Story teilte Kisu einen vielsagenden Schnappschuss vom 4. November: "Letztes Bild mit Bauch."

Vor der Entbindung an sich hat Kisu keine Angst, wie sie schon vor ein paar Wochen im Promiflash-Interview offenbarte: "Ich bin total froh, dass auch wenn ich ganz viele Horrorgeschichten schon gehört habe, mich das so gar nicht juckt! Meine Mutter hat auch gesagt, sie hat damals Wehen bekommen, ist ins Krankenhaus gefahren und vier Stunden später war ich da. Bei meiner Schwester war es genauso, deswegen mache ich mir da nicht so viele Sorgen."

Instagram / kisu Kisu, YouTube-Bloggerin

Instagram / kisu Webstar Kisu

Getty Images Bloggerin Kisu im November 2017

