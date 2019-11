Dementiert Emma Watson (29) damit alle Dating-Gerüchte? Immer wieder brodelte in den vergangenen Monaten die Gerüchteküche um neue Liebeleien des Harry Potter-Stars. Nachdem wiederholt verschiedene Paparazzi-Fotos mit vermeintlichen Liebhabern aufgetaucht waren, wurde ihr obendrein eine Beziehung zu ihrem Schauspielkollegen Tom Felton (32) nachgesagt. Zuletzt zeigte sie sich in der Öffentlichkeit knutschend mit einem unbekannten Mann in London. Vergeben ist die Beauty derzeit aber offenbar nicht: Sie betont, glücklicher Single zu sein!

"Ich bin wirklich glücklich. Ich würde es 'in einer Beziehung mit mir selbst' nennen", äußert Emma sich im Gespräch mit der British Vogue zu ihrem Liebesleben, gibt aber zu, dass es eine Weile gedauert hätte, diesen Punkt zu erreichen. "Ich habe nie so richtig an dieses 'Ich bin glücklicher Single'-Gequatsche geglaubt", erklärt sie. Im April feiert der einstige Teenie-Star seinen 30. Geburtstag. Ein Problem mit dem Älterwerden habe sie aber damit ebenso wenig, wie mit dem Single-Dasein: "Warum macht jeder so eine große Sache aus dem 30.?"

Vor allem, dass sie trotz ihres Alters noch nicht verheiratet sei und keine Kinder habe, würde ihr immer wieder vorgehalten werden. "Da ist einfach diese unglaubliche Angst", so ihr Fazit aus den Fragen rund um eine gesicherte Zukunft und Familiengründung kurz vor dem 30. Geburtstag einer Frau.

Backgrid/ ActionPress Schauspielerin Emma Watson und ein unbekannter Mann

Backgrid/ ActionPress Emma Watson und Brendan Iribe

Getty Images "Harry Potter"-Star Emma Watson

