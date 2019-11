Royaler Doppelgänger? Eigentlich wird die kleine Prinzessin Charlotte (4) immer wieder mit Queen Elizabeth II. (93) verglichen. Auf einem kürzlich veröffentlichten Schnappschuss, der die Tochter von Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) in einem weißen Kleid zeigte, sah sie ihrer Uroma zu Jugendzeiten auch tatsächlich ziemlich ähnlich. Doch jetzt entzückte ein Throwback-Foto von Lady Dianas Nichte Kitty Spencer (28) die Fans der königlichen Familie. Darauf ist eines offensichtlich: Charlotte ist Kitty wie aus dem Gesicht geschnitten.

"Ich dachte, das wäre Prinzessin Charlotte", kommentierte eine Userin das Bild, das Kitty am Wochenende auf ihrem Instagram-Profil teilte. Zum Anlass des diesjährigen Melbourne Cup – einem berühmten Pferderennen in der australischen Metropole – hatte die 28-jährige Kitty eine Kindheitserinnerung an das Event gepostet. Das Foto stammt aus dem Jahr 1992 und Kitty sitzt darauf in Reit-Montur auf einem Pony und starrt mit offenem Mund in die Kamera. Die blonden Haare, die unter dem Helm zu sehen sind und der kecke Gesichtsausdruck erinnerten die Community nun stark an Williams Töchterchen.

Das süße Kinder-Pic ist nicht das erste Foto, mit dem Kitty ihre Follower mit Eindrücken aus ihrer Kindheit erfreut. Bereits zum vergangenen Weihnachtsfest hatte sich die Beauty mit einem Bild an ihre Zeit als kleines Mädchen zurückerinnert: In einem rosa Tüllkleid stand sie darauf samt Barbiepuppe und Lolli vor ihrer zartrosa verzierten Zimmertür. Einigen Fans war schon damals die Ähnlichkeit zu der britischen Prinzessin aufgefallen.

Instagram / kitty.spencer Lady Dianas Nichte Kitty Spencer

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate bei der King's Cup Regatta 2019

Anzeige

Instagram / kitty.spencer Lady Dianas Nichte Kitty Spencer

Anzeige

Instagram/kitty.spencer Kitty Spencer als Kind



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de