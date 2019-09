Ist sie ihrer Uromi wie aus dem Gesicht geschnitten? Am Donnerstag feierte Prinzessin Charlotte (4) mit der Familie ihre Einschulung: Wie ihr großer Bruder Prinz George (6) besucht auch das mittlere Kind von Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) die Privatschule Thomas's Battersea in London. Am Abend veröffentlichten die Royals schließlich das erste offizielle Schulstart-Pic, auf dem die beiden Kids um die Wette strahlen. Fans des Königshauses fällt aber vor allem eins an dem Schnappschuss auf: Charlotte sieht Queen Elizabeth (93) superähnlich!

"Sie sieht einfach genauso aus, wie ihre Uroma, die Queen!", sind sich etliche Follower unter dem Instagram-Foto sicher. Und tatsächlich, die einzige Tochter von Herzogin Kate scheint die gleiche Augenpartie und ein ähnliches Lächeln wie das Oberhaupt der royalen britischen Familie zu haben! Zudem verbinden die zwei die hellbraunen Haare – die Haarfarbe, die auch die Queen hatte, bevor sie ergraute. Es ist nicht das erste Mal, dass diese Vergleiche auftauchen: Bereits auf anderen Kinderfotos von Charlotte glaubten aufmerksame Beobachter, die frappierende Ähnlichkeit zur Königin zu erkennen.

Trotz naher Verwandtschaft mit der Queen – die Schulbank wird die Kleine ohne Blaublüter-Titel drücken: Laut Mirror werde sie von ihren Schulkameraden nicht etwa mit ihrem vollständigen Namen Königliche Hoheit Prinzessin Charlotte von Cambridge angesprochen, sondern heißt in der Lehranstalt einfach Charlotte Cambridge – ihr Titel dient ihr also als Nachnamen-Ersatz. So wurde es bereits bei ihrem Onkel Harry (34) gehandhabt, er wurde zu Schulzeiten einfach Harry Wales gerufen.

Getty Images Prinzessin Charlotte im Oktober 2018

Getty Images Queen Elizabeth II. mit drei Jahren

Getty Images Prinzessin Charlotte am Tag ihrer Einschulung

