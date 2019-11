Jennifer Lopez (50) kann es nicht mehr erwarten! Die Sängerin wird gemeinsam mit Kollegin Shakira (42) bei der weltberühmten Super Bowl-Halbzeit-Show am 2. Februar 2020 live performen. Die beiden Latinas gaben kürzlich im Netz bekannt, dass sie sich in die Riga der Superstars einreihen und eine außergewöhnliche Performance auf die Beine stellen werden. Jetzt verriet J.Lo bereits einige interessante Details zu den Vorbereitungen für Amerikas größte Bühnen-Show.

In einem Interview mit extra plauderte die "Hustlers"-Darstellerin aus, dass sie sich bereits ein paar Mal mit Shakira in Verbindung gesetzt habe und beide sich Konzepte für die gemeinsame Show ausdenken. "Ich habe schon einige Meetings für den Super Bowl gehabt, Personal eingestellt und über Konzepte nachgedacht," gab die Sängerin preis. Beide Künstlerinnen sind bereits superaufgeregt. J.Lo sprach über ihre Pläne und erzählte: "Wir möchten eine schöne, eindrucksvolle und unterhaltsame Show präsentieren."

Zu den Outfits ließ Jen bis jetzt nur durchblicken, dass es bereits einige Skizzen zu Kostümen gibt und sie sich noch mitten im Kreativ-Prozess befindet. Jennifer steckt derzeit neben der Planung ihres Super-Bowl-Auftritts zusätzlich noch in Dreharbeiten für den Film "Marry Me" in New York, bei der sie gemeinsam mit Schauspieler Owen Wilson (50) und Sänger Maluma (25) vor der Kamera steht.

ActionPress/Landmark Media Press and Picture/STX Entertainment Jennifer Lopez in einer Szene aus "Hustlers"

Getty Images Jennifer Lopez bei den Grammy Awards 2019

Kristin Callahan/Everett Collect / Actionpress Owen Wilson und Jennifer Lopez bei den Dreharbeiten zu "Marry Me" in New York, Oktober 2019

