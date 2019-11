Bevor es richtig begonnen hat, ist es auch schon wieder vorbei! Wochenlang hatte DSDS-Sieger Pietro Lombardi (27) um das Herz von Love Island-Star Melissa (24) geworben. Während die Beauty in der Kuppelshow nach der großen Liebe suchte, schwärmte der Sänger via Social Media von ihr. Nach ihrem TV-Auftritt kam es dann tatsächlich zu einem Kennenlernen der beiden – jetzt hat Pietro ihr aber den Laufpass gegeben. Im Liebes-Chaos bekommt Melissa Unterstützung von ihrer Mama: Der richtige Mann werde schon noch kommen.

"Du willst das nicht hören, aber ich glaube, du würdest nicht glücklich sein. Nimm dir Zeit für dich und deine Projekte", zitiert die Reality-TV-Teilnehmerin ihr Elternteil auf Instagram. Ihre Mutter findet, die 23-Jährige solle sich nicht zu viele Gedanken über ihren Zukünftigen machen und einfach auf den richtigen Moment warten. Nachdem Pietro in seiner Instagram-Story offenbart hatte, dass er keine Zukunft für die beiden sehe, hat sich Melissa mit dem Posting an ihre Community gewandt.

Auch wenn sie nach dem Korb des 27-Jährigen zunächst ziemlich niedergeschlagen schien, schaut Melissa bereits wieder zuversichtlich Richtung Zukunft: "Meine Lieben, positiv zu sein, bedeutet nicht, dass man die ganze Zeit glücklich sein muss. Das bedeutet, selbst an schwierigen Tagen zu wissen, dass bessere kommen werden." Böse ist sie Alessios (4) Vater offenbar auch nicht. Am Ende ihres Statements betont sie, froh zu sein, jemanden kennengelernt zu haben, der das Herz am rechten Fleck habe.

Instagram / melissa_loveisland "Love Island"-Melissa

Instagram / melissa_loveisland Reality-TV-Star Melissa

Getty Images Pietro Lombardi im April 2019 in Köln

