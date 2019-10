Janine Pink (32) leidet! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin verliebte sich bei Promi Big Brother in Tobias Wegener (26). Der einstige Love Island-Teilnehmer verdrehte der lebensfrohen Sächsin den Kopf und ging mit ihr als Paar aus dem Container. Nach der Sendung flogen die beiden noch zusammen in den Urlaub, anschließend wurde es still um das Couple. Jetzt sind die beiden TV-Gesichter getrennt und Janine hat einen schweren Verdacht: Hat Tobi sie nur für mediale Aufmerksamkeit ausgenutzt?

Im Sat.1-Frühstücksfernsehen redete sich die 32-Jährige den Frust von der Seele und zog ein ernüchterndes Fazit aus der Liaison mit dem Muskelmann. "Das war alles nur eine reine PR-Nummer. Ich hab im Nachhinein gehört, dass eine Liebesgeschichte angepeilt werden sollte", offenbarte sie. Eigentlich habe Tobi es auf Kandidatin Evanthia Benetatou (27) abgesehen gehabt, doch der Flirt mit der einstigen Der Bachelor-Kandidatin klappte nicht. Bisher streitet der Fitnessinfluencer aber alles ab.

Zudem habe der frühere Islander bei Promi BB über seine Familiengeschichte gelogen. "Die Nummer, dass er im Haus erzählt hat, er kennt seinen Papa nicht – die stimmt nicht! Der war schon auf seinem Geburtstag", schoss Janine weiter gegen ihren Verflossenen. Immerhin diesen Fakt soll Tobi schon bestätigt haben.

Instagram / fit_tobi93 Reality-TV-Star Tobias Wegener

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, TV-Gesicht

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, 2019

