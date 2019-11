Vor einem Jahr veröffentlichte Popstar Ariana Grande (26) ihren Hit "Thank U, Next" – ein ganz besonderer Song. Denn damit konnte sie nicht nur ihre erste Nummer eins in den Charts landen, sondern auch mit ihren gescheiterten Beziehungen abschließen. Nun feiert die Sängerin das einjährige Jubiläum des musikalischen Werks mit einigen emotionalen Worten. Sie blickt auf ein turbulentes Jahr mit Höhen und Tiefen zurück.

Für Ariana ist "Thank U, Next" mehr als nur ein Hit, fast schon scheint der Song bei ihr eine therapeutische Wirkung zu haben. Das machte sie mit einem Beitrag auf Twitter deutlich. "Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Jahr mehr Zeit alleine verbracht habe als in meinem ganzen Leben. Ich kann nicht glauben, wie viele Sitzungen ich mit meinem Therapeuten hatte, wie viele Male ich diesen Song gesungen habe, wie viel ich gelernt habe", schrieb die 26-Jährige. "Es war ein produktives, emotionales, wildes und trotzdem glückliches Jahr."

Besonders dankbar ist Ariana ihren Freunden, die stets an ihrer Seite waren. Sie haben der Musikerin "auf Reisen und zu Hause Halt gegeben". Nur bei einer Sache konnten sie ihr nicht helfen: "Ich weiß immer noch nichts über Liebe oder wie man ein Privatleben führt."

Splash News Ariana Grande im März 2019

Supplied by WENN Ariana Grande im November 2018

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

