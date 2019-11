Bald ist es endlich wieder so weit: Am 15. November startet die zweite Staffel des eisigen Tanzwettbewerbs Dancing on Ice! Aktuell stecken die zehn tanzwütigen Promis in den harten Proben – und lassen sich dabei trotz Stress, Schweiß und sogar Blut nicht die gute Laune verderben. Das bewiesen die TV-Stars kurz vor dem Show-Start nun auch mit einem euphorischen Gruppenbild!

Auf seinem Instagram-Account lieferte Peer Kusmagk (44) den schon aufgeregten Zuschauern neuen Stoff zur Vorfreude: Er teilte das allererste Gruppen-Selfie der diesjährigen Staffel des Reality-Formats – von den Proben des Show-Auftakts. Auf dem Foto sind André Hamann, Jenny Elvers (47), Lina Larissa Strahl (21), Eric Stehfest (30), Klaudia Giez (23), Nadine Klein (34) und Joey Heindle (26) gut gelaunt am Set zu sehen. "Auch wenn sich vor dem ersten Auftritt niemand so richtig in die Karten gucken lassen wollte, ist eins schnell klar geworden: Alle sind wahnsinnig ehrgeizig und haben seit unserem letzten Treffen vor drei Monaten sehr viel Zeit mit Eislaufen verbracht", schrieb Peer zu dem Bild.

Neben Jens Hilbert (41), der sich gleich zu Beginn der Dreharbeiten seinen Ellenbogen gebrochen hat, fehlt auch Nadine Angerer auf dem Cast-Selfie. Allerdings postete die Fußball-Weltmeisterin auf ihrem eigenen Account ebenfalls bereits Schnappschüsse vom Eis!

Instagram / _lina_official_ Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis

© SAT.1/Marc Rehbeck Der Promis von "Dancing on Ice"

Instagram / nadineangerer1 Nadine Angerer und David Vincour

