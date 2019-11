Modische Wende bei Queen Elizabeth II. (93)! Mit ihren farbenfrohen Roben und den passend darauf abgestimmten Hüten ist die Königin von England ein echter Hingucker. Doch anstatt sich mit den allerteuersten und feinsten Stoffen auszustatten, wird sie beim Kleiderkauf oft zu einer richtigen Schnäppchenjägerin. Nur am Echtpelz sparte sie lange Zeit nicht – bis jetzt. Die Monarchin möchte Textilien mit echtem Fell in ihrem Kleiderschrank reduzieren – und lässt seit einem Jahr nur noch mit Kunstpelz schneidern!

Angela Kelly, die ehemalige persönliche Assistentin und Schneiderin der Queen, verriet in ihrem neuen Buch "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe" einige Details aus der Garderobe des Königshauses. "Falls Ihre Majestät bei besonders kaltem Wetter eine Veranstaltung besuchen muss, wird seit 2019 falscher Pelz genutzt, um dafür zu sorgen, dass sie es warm hat", schrieb die Stylistin. Ein Sprecher des Buckingham Palasts bestätigte diese Information gegenüber Harper's Bazaar. Dabei merkte er an, dass die warmen Textilien mittlerweile aus synthetischem Fell hergestellt würden. Und die pelzigen Kleidungsstücke, die sich noch vor 2018 in dem Kleiderschrank der 93-Jährigen angesammelt haben, sollen dennoch weiterhin genutzt werden.

Kommt die Entscheidung, keine weiteren Roben aus echtem Fell mehr produzieren zu lassen vielleicht daher, dass die Mitglieder des britischen Königshauses des Öfteren für das Tragen von Echtpelz kritisiert wurden? Laut Claire Bass von der Organisation Humane Society International solle das Vereinigte Königreich sich ein Beispiel an der Queen nehmen und den Pelzhandel komplett verbieten. Auch die Tierschützer zeigten sich erfreut über den Garderobenwechsel der Frau von Prinz Philip (98).

