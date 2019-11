Neuer Hahnenkampf zwischen Aurelio Savina (41) und Oliver Sanne (33)! Dass der Bachelor in Paradise-Kandidat und der Ex-Bachelor sich nicht ausstehen können, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Immer wieder stichelt Oli im Netz gegen den ehemaligen Dschungelcamper – und der lässt sich nur allzu gerne provozieren. Nach Aurelios "Bachelor in Paradise"-Abgang brachte Oli den Deutsch-Italiener im Netz wieder auf die Palme!

Schon während der Sendung witzelte Oliver in seiner Instagram-Story über den 41-Jährigen. Als Aurelio seinen liebsten Feind dann in einem Kommentar als "Vollhonk" bezeichnete, holte der erst richtig aus: "Aurelio Savina aka das Elend auf zwei Beinen. Ich habe mich wieder köstlich amüsiert, wie intellektuell du gestern philosophiert hast und wie dankbar du auch einfach immer bist." Was er von dem einstigen Bachelorette-Boy hält, machte er mit Sprüchen wie "armseliger Prolet" oder "belächelte Nullnummer" deutlich.

Aurelio ließ ebenfalls kein gutes Haar an seinem "Bachelor in Paradise"-Vorgänger. "Da meldet sich der Honk, die größte Lusche auf Erden. Nun, ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Frau sich auch köstlich amüsiert hat, während sie schmachtend vor dem TV gesessen hat, um mich anzuschauen. Kann man es ihr übel nehmen bei so einem Schlappschwanz als Freund?", konterte er. Außerdem betonte Aurelio noch einmal, dass er liebend gerne mal mit Oli in den Boxring steigen würde.

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Ex-Bachelor

Nikita Kolinz / Future Image Aurelio Savina im Januar 2015

