After-Baby-Pfündchen? Die sucht man bei dieser Neu-Mama vergeblich! Dabei ist die "Celebrity Big Brother"-Bekanntheit Jemma Lucy (31) erst im Mai Mutter geworden. Zehn Tage nach der Geburt hatte sie sich bereits von ihrem ohnehin kaum vorhandenen Babybauch verabschiedet und ihren Sixpack wieder. Rund sechs Monate später ist wirklich nichts mehr von ihrer ersten Schwangerschaft zu sehen – in den Augen ihrer Fans wirkt Jemma aktuell sogar heißer denn je!

Dieser Post auf dem Instagram-Account der 31-Jährigen erregt mächtig Aufsehen! Auf dem Bild rekelt sie sich in einem durchsichtigen Bikini-Oberteil und See-Through-Radlerhosen in Netz-Optik. Der Clou an der luftigen Hose mit Glitzersteinchen: Jemma trägt tatsächlich nichts darunter!

Dass sich die britische TV-Skandalnudel nach der Entbindung pudelwohl in ihrem Körper fühlt, hat sie zuvor auch an Halloween deutlich gemacht: Jemma machte als Lara Croft die Partys unsicher. Ihr Kostüm bestand aus knappen Leder-Shorts und einem Crop-Trop – was beides nicht enger hätte sein können.

