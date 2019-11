Die Queen of Pop will ihr Zepter noch längst nicht abgeben! Madonna (61) stand schon immer für sexuelle Freiheit und das Aufbrechen von Tabus. Aktuell ist die Ikone mit ihrer "Madame X"-Konzertreihe auf großer Tournee. Ihren Fans wird dabei ein extravagantes Bühnenprogramm geboten: Provokant räkelt sich die 61-Jährige vor den Zuschauern – die erotischen Szenen sollen das Publikum faszinieren und die Kritiker provozieren. Ein Instagram-Video zeigt nun: Auch hinter den Kulissen geht es bei der Sechsfach-Mutter ziemlich heiß her!

In ihrem neusten Instagram-Video zeigt sich die Musikerin kurz vor einem Auftritt. Während sie im Make-up-Stuhl professionell geschminkt wird, nimmt sie ihre Fans bei ihrem speziellen Aufwärmprogramm per Kamera mit. Zum Warm-up hat Madonna einen ganz besonderen Trick: Die Blondine packt ihre Brüste, knetet sie ausgiebig, und schiebt und schüttelt sie dann von oben nach unten. Wegen des Kamerawinkels aus der Vogelperspektive haben ihre Follower den direkten Blick von oben auf das wackelnde Dekolleté der "Like A Virgin"-Interpretin. "Glaubt mir, das hilft meinen Stimmbändern", sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln.

Während Madonna für ihre extravagante Show jede Menge Kritik einstecken muss, sind ihre Follower von dem Brustspiel im Netz-Clip angetan! "Madonna ist einfach ein Sexsymbol", "Ich liebe dein Aufwärmprogramm, total sexy", "Umwerfend" oder "Heiß, ruft mal jemand die Feuerwehr", sind nur ein paar der überwiegend positiven Kommentare auf Insta.

Getty Images Madonna im Mai 2019 in Tel Aviv

Getty Images Madonna bei der MET-Gala im Mai 2017

Getty Images Madonna im Mai 2017 in New York City

