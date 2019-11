Mit diesem Feedback hat Cathy Hummels (31) sicher nicht gerechnet! Die Frau von Mats Hummels (30) bekommt im Netz immer wieder böse Nachrichten von Usern. Für ihren Einsatz beim New-York-City-Marathon erhielt die Dirndl-Designerin jetzt aber mal Lob – weil sie wegen einer Sehnenentzündung nicht an dem Wohltätigkeits-Lauf teilnehmen konnte, strampelte sie stolze 32 Kilometer auf dem Crosstrainer ab. Von den vielen positiven Reaktionen darauf ist Cathy total gerührt.

In einem Instagram-Post offenbart die 31-Jährige: "Ehrlich gesagt, freut es mich sehr, dass die Resonanz von euch für meinen New-York-Trip so durchweg positiv war, weil mir auch durch meine Verletzung so viele Steine in den Weg gelegt wurden." Die lieben Nachrichten würden sie auch deshalb so rühren, weil Söhnchen Ludwig (1) das sportliche Vorhaben zusätzlich erschwert habe. Der Einjährige hatte seine Mami mit nach Big Apple begleitet. "Jeder, der schon mal mit Kind gereist ist, weiß, dass das alles andere als easy ist, vor allem mit Zeitumstellung", machte die Moderatorin klar.

Insgesamt sei das Ganze sehr anstrengend gewesen, betonte Cathy weiter. Doch trotz der stressigen Zeit verlasse sie New York "mit einem breiten Grinsen" – und viel Geld für Kinder in Not. Ihr Workout auf dem Crosstrainer brachte 100.000 Euro ein, 3200 Euro legte die Influencerin zusätzlich aus eigener Tasche obendrauf. "Ich schwebe mit einem Glücksgefühl nach Hause", schrieb sie zufrieden.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels kurz nach ihrer Crosstrainer-Callenge, November 2019

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Central Park, Oktober 2019

Actionpress/ Gulotta, Francesco Cathy Hummels beim E! People’s Choice Award 2019

