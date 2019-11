Eigentlich wollte Cathy Hummels (31) in diesem Jahr den legendären New York City Marathon laufen – doch dann kam alles anders! Wegen einer Verletzung musste die Dirndl-Designerin den lang ersehnten Wettlauf am ersten Novemberwochenende schweren Herzens absagen. Komplett aufgeben scheint für Cathy aber keine Option: So setzte sich die Frau von Profi-Kicker Mats Hummels (30) für den guten Zweck dennoch sportlich ein: Um Spendengelder einzutreiben, strampelte sich die bayerische Beauty auf einem Crosstrainer ab!

Obwohl eine fiese Sehnenansatzentzündung die 31-Jährige daran hinderte, am Lauf der Marathon-Strecke in New York von über 42 Kilometern teilzunehmen, kämpfte sich Cathy dennoch wacker durch – auf ihre Weise! "32 Kilometer auf dem Crosstrainer geschafft", verkündete sie stolz auf Instagram und postete dazu ein Pic, auf dem sie völlig erschöpft und mit einem Handtuch auf der Stirn auf dem Boden liegt. Knapp sechs Stunden inklusive Vorbereitung war die Mama des kleinen Ludwig (1) dafür am Sporteln.

Traurig darüber, dass sie nicht am Marathon teilnehmen durfte, zeigte sich Cathy aber trotzdem: "Hatte mich sehr darauf gefreut und hab echt Tränen in den Augen, wenn ich daran denke. Das war immer ein Traum von mir", schrieb sie. Denn den New York City Marathon konnte sie nur aus der Ferne beobachten. "Habe heute so viele glückliche Gesichter gesehen und wäre gerne ein Teil der Community gewesen", lauten ihre Zeilen weiter.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels kurz nach ihrer Crosstrainer-Callenge, November 2019

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in New York, November 2019

Anzeige

Gulotta, Francesco / ActionPress Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de