Das Liebesleben von Pietro Lombardi ist für viele seiner Fans aktuell ziemlich interessant. Der Sänger hatte seit einiger Zeit ein Auge auf die Love Island-Beauty Melissa (24) geworfen und daran via eigener Social-Media-Postings keinen Zweifel gelassen. Einige Dates zwischen den beiden gaben der Community Anlass für Spekulationen. Mittlerweile steht aber fest: Aus Melissa und Pietro wird kein Paar. Der DSDS-Juror sei zurzeit einfach noch nicht bereit für eine Beziehung. Oder liegt es etwa doch an seinen Dating-Standards? Pie verriet kürzlich beispielsweise, wie alt seine Partnerin sein sollte.

Am Montagabend stellte sich der "Phänomenal"-Interpret auf Instagram einigen Fan-Fragen. Ein User wollte wissen, ob Pietro auch Frauen treffen würde, die älter als er selbst sind. Daraufhin antwortete der 27-Jährige: "Hm, also 30 bis 33 ist die Grenze, denke ich." Ganz so überzeugt scheint er bei der vorsichtigen Wortwahl von dieser Antwort allerdings selbst nicht zu sein.

Außerdem fügte Pietro an, aktuell nicht wirklich Zeit für eine Beziehung zu haben. "Momentan ist es schwer. Meine Priorität ist ganz klar mein Sohn und mein Job", erklärte er. Trotz allem schließe er natürlich nichts aus, denn man wisse ja nicht, was in Zukunft passiere.

