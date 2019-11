Wird doch nichts mehr aus Pietro Lombardi (27) und Love Island-Beauty Melissa (24)? Seitdem bekannt ist, dass der DSDS-Juror ein Auge auf die einstige Kuppelshow-Kandidatin geworfen hat, fiebern die Fans gebannt mit: Werden die zwei tatsächlich ein Paar? Immerhin haben die beiden sich bereits getroffen und scheinen in Kontakt zu stehen. Doch ein jüngster Kommentar von Pietro hört sich nicht gerade nach Liebesglück an: Der 27-Jährige hat gerade gar keine Zeit für eine Beziehung!

Am Freitagabend stellte der "Phänomenal"-Interpret sich auf Instagram einigen Fan-Fragen. Ein Abonnent wollte wissen, ob Pietro aktuell genug Luft für eine Frau in seinem Leben habe, woraufhin der Cappy-Träger ehrlich antwortete: "Ich denke, momentan ist es schwer. Meine Priorität ist ganz klar mein Sohn und mein Job aktuell." Anschließend fügte er zwar noch hinzu: "Aber man weiß ja nie, was passiert" – dennoch: ein bis über beide Ohren verknallter Pietro würde wohl anders klingen.

Auch auf die Frage, ob er es während der kürzlichen wochenlangen DSDS-Dreharbeiten vermisst habe, mit einer Frau zu kuscheln, hätte Pietro sehnsüchtiger klingen können: "Ja, aber es muss auch nicht auf Krampf sein." Was sagt ihr: Läuft da noch was mit Melissa? Stimmt in der Umfrage unter unserem Artikel ab!

RTL II / Magdalena Possert Melissa, Ex-"Love Island"-Kandidatin 2019

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro und Alessio Lombardi

Instagram / melissa_loveisland Die ehemalige "Love Island"-Kandidatin Melissa, 2019

