Mandy-Kay Bart alias Mel Korte holt sich Hilfe aus dem Ausland! Die Köln 50667-Darstellerin scheint den Spagat zwischen ihrem Job im Rampenlicht und der Rolle als alleinerziehender Mutter bestens zu meistern. Doch wer kümmert sich um den achtjährigen Sprössling, während Mama für die kommenden Folgen am Set der Daily Soap dreht? Im Promiflash-Interview plauderte die gelernte Speditionskauffrau aus, dass sie in ihrem Alltag unterstützt wird – sie hat ein Au-pair für ihr Kind!

"Ich hab ein Au-pair-Mädchen seit vielen Jahren", verriet Mandy-Kay gegenüber Promiflash auf der HelloBody Summer Party. Die Hilfe wechsle zwar jedes Jahr, doch genau darin sehe die ausgebildete Visagistin die Vorteile: "Mein Kind wächst mit unglaublich vielen supertollen Nationalitäten auf und wird dadurch total weltoffen", erklärte sie. Lange Zeit sei der Junge mit dem Kindermädchen aber gar nicht allein: Bis zum späten Nachmittag habe er Schulunterricht und anschließend kommt es auch häufiger vor, dass seine Mami schon zuhause auf ihn warte: "Das ist alles eine Sache der Organisation!"

Ihr Sohn soll trotz ihres stressigen Berufslebens nicht zu kurz kommen: "Ich lege den Fokus auf seine persönliche Entwicklung", gestand die Vollblut-Mama. Gemeinsam schauen sich die beiden auch ab und an ein paar Köln 50667-Folgen an. Dabei wisse das Schulkind schon ganz genau, was Realität ist und was nicht.

Instagram / mandykaybart Mandy-Kay Bart im Oktober 2019

Instagram / mandykaybart Mandy-Kay Barts Sohn bei seiner Einschulung, August 2017

Instagram / mandykaybart Mandy-Kay Bart im April 2019

