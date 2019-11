Harte Zeit für Nico Schwanz (41)! Seit sieben Wochen turtelt der Reality-Star mit seiner neuen Freundin Julia Prokopy (24). Seit Ende Oktober auch offiziell. Trotz perfektem Liebesglück – das Paar muss bereits die erste Bewährungsprobe meistern: Die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin Julia übt neben ihrer TV-Präsenz noch weiter ihren eigentlichen Job aus. Als Flugbegleiterin jettet Julia ständig um den Globus, aktuell ist sie in Malaysien – natürlich ohne Nico. Events muss der Blondschopf daher gerade allein besuchen und das fällt ihm alles andere als leicht.

"Es ist so schlimm. Man hätte gerne die Frau dabei, da jetzt sowieso endlich alles öffentlich ist", zeigte sich Nico im Promiflash-Interview bei der Lambertz FineArt Kalenderpräsentation in Berlin ganz geknickt. Gerade weil sie ihrem Versteckspiel nun ein Ende gesetzt hätten, seien Solo-Auftritte bei Veranstaltungen kaum zu ertragen: "Allein, ohne den Partner oder ohne die bessere Hälfte da zu sein, ist halt schwer." Am Wochenende steht der nächste Termin an – doch dieses Mal darf sich der 41-Jährige über die Anwesenheit seiner Angebeteten freuen: "Am Samstag sind wir zusammen auf einem Event in Nürnberg und da werden wir dann zusammen das erste Mal in der Öffentlichkeit feiern. Auch Rumknutschen, was wir ja eigentlich auch so machen, aber jetzt eben alles öffentlich!"

Rund 10.000 Kilometer trennen Nico und Julia – doch die Liebenden sind sich trotzdem rund um die Uhr nahe. "Sie ist gerade in Kuala Lumpur. Noch drei Mal schlafen. Wir schreiben schon miteinander: 'Nur noch zwei Mal schlafen'", fieberte das Male-Model der Rückkehr seiner Herzdame entgegen.

Jürgen Wunderlich Julia Prokopy und Nico Schwanz, Reality-Stars

Anzeige

Jürgen Wunderlich Julia Prokopy und Nico Schwanz

Anzeige

Jürgen Wunderlich Nico Schwanz und Julia Prokopy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de