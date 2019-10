Hat Julia Prokopy (24) die Liebe etwa außerhalb von Bachelor in Paradise gefunden? Gerade sucht die ehemalige Bachelor-Kandidatin im TV zum zweiten Mal nach ihrem Mr. Right. Die Dreharbeiten zur Rosen-Resteshow sind mittlerweile allerdings abgeschlossen und die Flirt-Anwärter wieder zurück in Deutschland. Ein verdächtiges Foto, das Nico Schwanz (41) nun auf seinem Social-Media-Profil gepostet hat, heizt Gerüchte um eine mögliche Liebelei der beiden an. Promiflash liegen Bilder von Julia vor – und ihre Nägel gleichen darauf ganz verdächtig denen der Unbekannten auf dem Pic.

"Der Liebe zu begegnen, ohne sie zu suchen, ist der einzige Weg, sie zu finden", schrieb Nico zu einem Bild, auf dem eine Frau seine Hände umschließt. Die schwarzen Nägel mit funkelnden Glitzersteinchen lassen vermuten, dass es sich bei seiner Liebsten tatsächlich um die Blondine handeln könnte. Bei der Halloween-party von Natascha Ochsenknecht (55) im Berlin Dungeon traf Promiflash auf die Beauty, die passend zu ihrem Schauder-Look die schwarzen Nägel präsentierte. Auch Nico war bei dem Event auf dem roten Teppich unterwegs.

Auf Anfrage von Promiflash hat das vermeintliche Paar die Beziehung allerdings dementiert. In der Recycling-Show für Kuppelshow-Kandidaten zeigte Julia zuletzt starkes Interesse an Bachelorette-Gewinner Alexander Hindersmann (31). Zumindest was die Haarfarbe angeht, dürfte Nico demnach definitiv ihr Typ sein.

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz' Beziehungsverkündung auf Instagram

Promiflash Julia Prokopy im Berlin Dungeon zu einer Halloweenparty

Getty Images Julia Prokopy und Paco Steinbeck bei Natascha Ochsenknechts Halloweenparty im Berlin Dungeon

