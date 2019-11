Bestätigt Kaia Gerber (18) mit diesem Schmuckstück die Liebesspekulationen? Seit Tagen kursieren heiße Gerüchte um das Topmodel und Pete Davidson (25): Die Laufstegschönheit soll mit dem Comedian mehrere Dates verbracht haben – in ihrem Apartment, beim Brunch und zuletzt bei einem Dinner in Malibu. Die angeblichen Lover selbst äußerten sich bislang nicht zu den Vermutungen. Doch jetzt könnte Kaia auf einem Event einen entscheidenden Hinweis gegeben haben.

Am Mittwoch besuchte die 18-Jährige mit ihrer Mutter Cindy Crawford (53) das jährliche Dinner der Women's Guild Cedars-Sinai in Beverly Hills. Dabei trug die Brünette nicht nur ein strahlendes Lächeln zu ihrem weißen Kleid: Kaias Hals zierte zudem eine goldene Kette, an der ein Anhänger in Form des Buchstabens P baumelte. Führte die Kalifornierin damit etwa das Initial von Petes Vornamen und damit eine Beziehungsbestätigung aus?

Zumindest deutete Kaia mit der Kette weder ihren Zweitnamen Jordan noch einen der Namen ihrer Eltern an. Auch der Designer ihres Outfits kann nicht gemeint sein: Das über 900 Euro teure Dress stammt vom Label Fleur Du Mal. Allerdings heißt Kaias Bruder Presley Gerber (20) – weshalb der Anhänger auch ihm gewidmet sein könnte. Was glaubt ihr? Wofür steht das P? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Backgrid/Action Press Kaia Gerber und Pete Davidson im November 2019

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber, Model

Anzeige

Getty Images Kaia und Presley Gerber bei den Fashion Awards 2018 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de