In emotionaler Hinsicht hat es beide offensichtlich erwischt – jetzt wurden sie auch wieder miteinander erwischt! Bereits seit Oktober ist der neue Flirt zwischen Kaia Gerber (18) und Pete Davidson (25) in aller Munde: Nachdem der Saturday Night Live-Moderator vor dem Apartment des Models fotografiert worden war, wurden die beiden während eines Brunchs geknipst. Jetzt geht das Daten in die nächste Runde – hier kommen die Turteltauben von einem gemeinsamen Dinner!

Schauplatz der jüngsten Liebes-Beweisfotos: der Parkplatz des Nobu-Restaurants in Malibu! In einen schwarzen Blazer gehüllt, folgt die 18-Jährige ihrem Begleiter nach dem Mahl zum Auto. Darin kommen die beiden sich anschließend näher: Kaia und Pete turteln, lachen und schauen sich tief in die Augen. Na, wenn diese Paparazzi-Aufnahmen nicht einen Ausflug zu Wolke sieben dokumentieren!

Dabei hatte einer von Kaias letzten Partybesuchen erst kurz zuvor für Krisenspekulationen gesorgt: Denn Cindy Crawfords (53) Tochter hatte die Geburtstagsfeier von Kendall Jenner (24) mit einem unbekannten Mann aufgesucht – und nicht mit Pete.

Backgrid/Action Press Kaia Gerber und Pete Davidson

Anzeige

Backgrid/Action Press Pete Davidson und Kaia Gerber

Anzeige

ActionPress Kaia Gerber und Pete Davidson in Malibu

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de