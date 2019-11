Ausnahmsweise mal oben ohne! Kylie Jenner (22) gilt als die absolute Make-up-Queen. Allein mit ihren legendären Lip-Kits verdiente sie bereits Millionen von US-Dollar und dank ihres Imperiums "Kylie Cosmetics" wurde sie dieses Jahr im Forbes-Magazin zur jüngsten Selfmade-Milliardärin ernannt. Sie soll sogar reicher als ihre berühmte Halbschwester Kim Kardashian (39) sein. Sonst immer wie aus dem Ei gepellt, überraschte die 22-Jährige jetzt mit einem ganz neuen Style!

Der Reality-Star kann mittlerweile keinen Schritt außer Haus gehen, ohne von unzähligen Paparazzi belagert zu werden. Es ist also kein Wunder, dass sie selbst bei einem kleinen Bummel in einer Boutique in Beverly Hills heimlich geknipst wird. Aber dieses Mal glänzte sie nicht in einem perfekt gestylten Outfit inklusive Glam-Make-up – nein, sie schlenderte komplett ungeschminkt in Jogginghose und Hoodie durch die Gänge. Als sie dann allerdings aus dem Vintage-Store kam und zum Auto lief, klappte sie schnell ihre schwarze Sonnenbrille herunter und bedeckte ihr Gesicht mit einem Pulli, um sich vor den Fotografen zu schützen.

Die Gerüchteküche bezüglich eines möglichen Techtelmechtels zwischen dem Reality-TV-Star und Rapper Drake (33) brodelt übrigens immer noch gewaltig. Nachdem Kylie an seinem Geburtstag mit dem Künstler auffällig geflirtet haben soll, verbrachten die beiden auch noch Halloween zusammen. Eine Quelle berichtete Hollywood Life: "Kylie hat die ganze Zeit neben Drake zu seinen Songs gerappt und getanzt. Die beiden hatten auf jeden Fall eine Verbindung."

ActionPress Kylie Jenner, November 2019, Beverly Hills

ActionPress Kylie Jenner, November 2019, Beverly Hills

Getty Images; Getty Images Collage: Kylie Jenner und Drake

