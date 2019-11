Gibt es doch noch Hoffnung für Pietro Lombardi (27) und Melissa (24)? Als die hübsche Schwäbin vor Kurzem in der TV-Kuppelshow Love Island zu sehen war, bekundete der Sänger mit einer Videobotschaft sein Interesse. Und nachdem Melissa die Sendung verlassen hatte, verabredeten sich die beiden heimlich und ließen ihre Fans lange auf ein mögliches Liebes-Update warten. Vor wenigen Tagen erklärte der 27-Jährige allerdings, dass er momentan noch nicht bereit für eine Beziehung sei. Trotzdem haben er und Melissa weiterhin Kontakt zueinander!

Auf Instagram lud der "Phänomenal"-Interpret seine Community zu einer Fragerunde ein. Dort wollte ein Abonnent von ihm wissen, ob es eines Tages doch noch eine Chance für ihn und die Sachbearbeiterin geben könne. Daraufhin antwortete Pie: "Ihr macht ja so, als hätte ich Melissa verbannt. Wir schreiben ganz normal. Immer noch kein Streit. Kein Krieg, nichts. Es kommt alles, wie es dann kommen soll oder eben nicht!" In seinen Augen würde das Thema viel zu sehr aufgebauscht werden. "Ist ja nicht so, dass wir verheiratet waren. Wir respektieren und schätzen uns weiterhin und haben Kontakt", stellte Pietro klar.

Die 23-Jährige scheint nach dem überraschenden Korb des DSDS-Juroren wieder optimistisch in die Zukunft zu blicken, wie sie auf Insta zeigt. Sie schätze es trotzdem, Kontakt mit Pie gehabt zu haben. Denn dadurch habe sie jemanden kennengelernt, der das Herz am rechten Fleck habe.

ActionPress Pietro Lombardi beim SchlagerOlymp in Berlin

Instagram / melissa_loveisland Reality-TV-Star Melissa

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Pietro Lombardi im April 2019

