Märchenalarm auf dem roten Teppich! Am Donnerstag feierte der Animationsfilm "Frozen 2" in Los Angeles seine Premiere – mit massivem Star-Aufgebot und viel Hollywood-Glamour. Ex-Disney-Star Selena Gomez (27) besuchte die Veranstaltung mit einer zuckersüßen Begleitung an ihrer Seite: Ihre kleine Schwester Gracie Teefey (6), die aus der Ehe ihrer Mutter Mandy Teefey (43) mit Stiefpapa Brian Teefey stammt, spazierte mit ihr stolz über den Red Carpet. Dass die Halbschwestern dabei im märchenhaften Partnerlook erschienen, verlängerte das Blitzlichtgewitter nochmals mehr!

Die 27-jährige Sängerin und ihre sechsjährige Halbschwester verzückten die Fotografen mit zueinander passenden Outfits des Designers Marc Jacobs: Ihre bodenlangen und langärmligen Walle-Kleider in Weiß mit blauen Akzenten peppten die beiden mit graublauen Feder-Capes auf, die perfekt zum Märchenthema des neuen Disney-Movies passten. Besonders niedlich: Zu dem verspielten Look trug Selena ihre Haare in zwei romantisch geflochtenen Zöpfen.

Auch auf Sels Instagram-Account konnten ihre Fans den etwas anderen Paar-Moment verfolgen: In vielen Pics und Clips hielt die Sängerin die Anprobe und den Stylingprozess ihrer geliebten Gracie fest. "Meine Welt", schrieb sie schwärmend zu einem gemeinsamen Schnappschuss. Selena hat außerdem noch eine andere Halbschwester väterlicherseits: die fünfjährige Victoria Gomez.

Backgrid/Action Press Selena Gomez, Schauspielerin

Anzeige

enewsimage/Action Press Gracie Teefey und Selena Gomez bei der "Frozen 2"-Premiere in Hollywood

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Gracie Teefey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de