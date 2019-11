André Hamann lässt die Frauenherzen reihenweise höherschlagen, doch seines hat er längst verschenkt – und zwar an seine Freundin Justin Julia Pezzoni. In den sozialen Netzwerken postet das Malemodel schon seit über einem Jahr regelmäßig Fotos mit der hübschen Brünetten. Doch auf Events zeigte sich der Beau immer allein – bis jetzt: Beim GQ Men of the Year Award zeigte er sich nun in Begleitung seiner Partnerin.

"Das ist meine bezaubernde Freundin Justin und wir sind hier heute zum ersten Mal zusammen auf dem roten Teppich", schwärmte André im Promiflash-Interview. Und obwohl das Blitzlichtgewitter noch recht neu für seine Herzdame ist, betonte sie, dass sie relativ entspannt sei. Kein Wunder, schließlich hat sie ja ihren Freund an ihrer Seite, der ihrer Meinung nach ein perfekter Gentleman ist. "Er sollte Manieren haben, einer Frau die Tür aufhalten, beim Tragen der Taschen helfen – und darin ist er sehr, sehr gut", freute sich die Beauty und schmiegte sich ganz verliebt an ihre bessere Hälfte.

Momentan muss Justin vermutlich oft auf ihren Liebsten verzichten, denn der trainiert mehrmals die Woche für die neue Dancing on Ice-Staffel, die am 15. November startet. Sie hat ihn natürlich schon beim Training besucht und ist mächtig stolz. Dass der 32-Jährige für die Show in hautenge Kostüme schlüpfen muss, stört sie gar nicht – im Gegenteil: "André sieht immer gut aus." Dieses zuckersüße Kompliment gab er gleich zurück und drückte seiner Freundin direkt einen Kuss auf.

Getty Images André Hamann und Justin Julia Pezzoni bei einem Event in Berlin

Anzeige

Instagram / andrehamann Justin Julia Pezzoni und André Hamann in New York

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck "Dancing on Ice"-Teilnehmer André Hamann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de