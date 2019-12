Bei Dancing on Ice wird es langsam aber sicher ernst! Noch fünf Promis kämpfen auf der Eisfläche um den Titel. Doch bevor André Hamann (32), Lina Larissa Strahl (21), Joey Heindle (26), Eric Stehfest (30) oder Nadine Angerer (41) nach dem Pokal greifen können, müssen sie sich heute Abend für das große Finale qualifizieren – und das dürfte gar nicht so leicht werden: Welcher Star hat die besten Chancen auf den Sieg?

Rein punktetechnisch führt GZSZ-Schauspieler Eric das Team ganz klar an: Erst in der vergangenen Show konnte der 30-Jährige zum ersten Mal in dieser Staffel die 30 Punkte ergattern. Knapp auf den Fersen ist dem Buchautor aber Model André, der zuletzt ganze 27 Punkte ertanzte. Ob Bibi & Tina-Idol Lina da wohl noch aufholen kann? Die Blondine wurde in den ersten Shows bereits als Eisprinzessin bezeichnet, stürzte vergangene Woche jedoch beim Pflichtelement.

Für Publikumsliebling Joey zählen heute Abend besonders die Anrufe der Zuschauer: Mit stets sauberen, aber nicht herausragenden Auftritten bewegte der Musiker sich mit Freundin Ramona Elsener wiederholt im Mittelfeld der Gruppe. Torwart-Legende Nadine hingegen könnte erneut zittern müssen: In Woche fünf musste die ehemalige Nationaltorhüterin der Fußball-Frauen bereits ins Skate-off. Auch überzeugte sie immer eher mit Humor als mit eiskunstläuferischem Talent und Grazie – ob sie es damit wohl ins Finale schafft? Was meint ihr? Stimmt unten ab, wen ihr im großen Showdown seht!

Christoph Hardt / Future Image Eric Stehfest bei "Dancing on Ice"

Sat1 Joti Polizoakis und Lina Larissa Strahl

SAT.1/Willi Weber Nadine Angerer und David Vincour, "Dancing on Ice" 2019

