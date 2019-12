Diese fünf Stars hatten nach der letzten Dancing on Ice-Show allen Grund zum Feiern: Male-Model André Hamann (32), Bibi & Tina-Star Lina Larissa Strahl (21), Zuschauerliebling Joey Heindle (26), GZSZ-Darsteller Eric Stehfest (30) und Ex-Fußballprofi Nadine Angerer (41) dürfen ins Halbfinale, nachdem Radiomoderator Peer Kusmagk (44) ausgeschieden ist. Doch haben die Promis ihren Sieg überhaupt gefeiert – und wenn ja, wie wild? Das verrieten sie nun im Promiflash-Interview.

Promiflash traf einige der Stars im Anschluss an die Sendung im Studio – Party-Stimmung verbreiteten tatsächlich die wenigsten! "Ich bin bisher eigentlich immer schnell ins Bett gegangen, weil ich so kaputt war und schön den Samstag frei habe", gab Nadine offen zu, die gerade sowohl ihre Pflicht-Kür als auch das Skate-off gegen Peer erfolgreich hinter sich gebracht hatte. Eric hingegen denkt zwar nicht direkt ans Schlafen, aber auch nicht ans Feiern! "Ich würde gern was essen, daran scheitert es hier so spät abends meist ein bisschen", verrät der Schauspieler. "Deswegen gehe ich dann meistens und hole mir was zu essen, am besten irgendwas Fettiges, weil das ist so meine Belohnung."

Die einzige, die nach den Shows noch Energie zu haben scheint ist "Dancing on Ice"-Küken Lina. "Also, eigentlich gehe ich immer zuerst auf unsere kleine After-Show-Party. Danach setze ich mich meistens mit meinen Freunden zusammen und machen irgendwas Schönes", offenbarte der Promi-Schützling von Joti Polizoakis (24).

© SAT.1/Marc Rehbeck Nadine Angerer bei "Dancing on Ice"

SAT.1/Willi Weber Eric Stehfest, "Dancing on Ice"-Kandidat 2019

© SAT.1/Marc Rehbeck Lina Larissa Strahl bei "Dancing on Ice"

