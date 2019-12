André Hamann (32) hat noch immer Schmetterlinge im Bauch! Das erfolgreiche Malemodel musste erst vor gut einer Woche eine harte Niederlage verkraften: Im Halbfinale von Dancing on Ice reichte seine Leistung auf den Kufen am Ende nicht aus, sodass er gemeinsam mit Partnerin Stina Martini die Show verlassen musste. Seine Freundin Justin hatte ihm während des gesamten Wettbewerbs zur Seite gestanden – kein Wunder also, dass André ihr nun eine rührende Liebeserklärung im Netz macht!

Via Instagram veröffentlichte der 32-Jährige am Donnerstag ein gemeinsames Foto mit seiner Herzdame. Darauf blicken die beiden aneinandergeschmiegt aufs Meer hinaus und wirken dabei überglücklich. "Du bist mein Jetzt und meine ganze Zukunft!", schrieb André zu dem romantischen Schnappschuss und versah den Beitrag außerdem mit dem Hashtag "Liebe meines Lebens".

Für das große Finale von "Dancing on Ice" muss André heute Abend jedoch noch einmal seine Schlittschuhe herausholen: Im Showdown des Promi-Turniers dürfen auch die bereits ausgeschiedenen Kandidaten ein letztes Mal zeigen, was sie in den vergangenen Monaten gelernt haben.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Stina Martini und André Hamann

Instagram / andrehamann André Hamann und Justin Pezzoni

SAT.1/Marc Rehbeck "Dancing on Ice"-Teilnehmer André Hamann

