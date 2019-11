Kurz vor dem Ende der dritten Dancing on Ice-Folge nahm die Show noch mal so richtig Fahrt auf! Nachdem alle neun Paare ihre Performances auf dem Eis zum Besten gegeben hatten, stand für zwei prominente Kandidaten das gefürchtete Skate-Off an: Nadine Klein (34) und André Hamann (32) mussten, trotz guter Jury-Wertung, noch einmal gegeneinander antreten. Dass gerade diese beiden zu wenig Anrufe von den Zuschauern bekommen hatten, war für Juror Daniel Weiss (51) ein absolutes Unding.

"Ich finde, dass die zwei falschen Paare im Skate-Off waren! Aber die Zuschauer entscheiden eben anders, die entscheiden emotional, nicht fachlich", erklärte der Experte in der "Dancing on Ice"-Aftershow mit Theresia Fischer (27). Die Entscheidung für André und damit gegen Nadine sei den Juroren nicht leicht gefallen, denn beide Paare seien gut gewesen und hätten auf dem Eis eine tolle Figur gemacht. "Am Ende hat für uns Ausschlag gegeben, dass André die Hebefiguren so gut gemacht hat und kämpferischer gewirkt hat zum Schluss", stellte Daniel klar.

Die Promiflash-Leser sind voll und ganz auf der Seite des 51-Jährigen: Auch sie haben das frühe Aus der einstigen Bachelorette und Coach Niko Ulanovsky nicht kommen sehen. In einer Umfrage (Stand: 23. November 2019; 9:30 Uhr) machten satte 81,2 Prozent (1.937 Votes) deutlich, dass ihr Exit nicht gerechtfertigt ist. Und auch die Fans auf Instagram sind sich einig: Diese Entscheidung war unfair. "Nadine und Niko galten für mich als Favoriten", "Es ist so unfair. Gestern Abend waren einige so schlecht, das haben Nadine und Niko nicht verdient" und "Das war voll gemein. Nadine und Niko waren nicht einmal die Schlechtesten", lauteten nur drei der Kommentare.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Daniel Weiss, Katharina Witt und Judith Williams

SAT.1/Julia Feldhagen André Hamann und Stina Martini in der dritten "Dancing on Ice"-Show

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelorette

