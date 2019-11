Wer konnte sich bereits in die Herzen der Zuschauer skaten? Dancing on Ice ist inzwischen in vollem Gange – heute Abend findet die vierte Liveshow statt. Acht Promis haben aktuell noch die Chance, ihr Können auf dem Eis zu beweisen, nachdem Jens Hilbert (41) und Nadine Klein (34) ihre Schlittschuhe schon an den Nagel hängen mussten. Wie die beiden schmerzlich feststellen mussten, haben neben der Jury vor allem die Zuschauer zu Hause viel Entscheidungsgewalt. Für wen die Fans sich wohl heute die Finger wund wählen werden?

Wie die Promiflash-Umfrage der vergangenen Woche gezeigt hat, war Ex-GZSZ-Darsteller Eric Stehfest (30) der absolute Favorit – doch ob er diesen Posten auch halten können wird? Schließlich ist er in der dritten Show gleich zweimal gestürzt, nachdem er sich eine etwas zu anspruchsvolle Performance aufgebürdet hatte. Bibi & Tina-Beauty Lina Larissa Strahl (21) hatte sich mit ihrer Gesangseinlage ebenfalls keinen Gefallen getan. Dafür hat sich die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Klaudia Giez (23) erheblich gesteigert! Und das trotz ihrer geprellten Wade. Die Höchstpunktzahl hatte aber Male-Model André Hamann (32) abgestaubt. Für seine flippige Performance zum Song "Candy Man" erntete er satte 20 Punkte.

Knapp dahinter kamen Sänger Joey Heindle (26) und Partnerin Ramona mit 19,5 Punkten – die Leidenschaft zwischen dem Liebespaar hatte vor allem Jurorin Judith Williams (47) hingerissen. "Ich glaube, dass du einer bist, der noch ganz viele Schritte nach vorn machen kann – ein heimlicher Favorit!", lautete Daniel Weiss (51)' großes Kompliment an den Musiker. Wen seht ihr in der heutigen Sendung vorn? Stimmt in unsere Umfrage ab!

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Eric Stehfest bei "Dancing on Ice"

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Klaudia Giez und Sévan Lerche bei "Dancing on Ice"

SAT.1/Julia Feldhagen Ramona und Joey bei "Dancing on Ice"

