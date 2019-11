Melissa gewährt Einblicke in ihre TV-Hochzeit! Am Sonntag lief ihre Trauung mit dem Hamburger Philipp im Fernsehen. Bei Hochzeit auf den ersten Blick hatten die Experten der Sendung die beiden miteinander verkuppelt. In der zweiten Folge der sechsten Staffel wurden das Jawort und einige Augenblicke von der anschließenden Feier gezeigt. Im Netz präsentiert Melissa nun weitere Szenen von ihrer Hochzeitsparty: Zum Beispiel sieht man, wie die 26-Jährige ihren Brautstrauß wirft!

In einer Instagram-Story lässt die Erzieherin ihre Community an ihrem großen Tag teilhaben. In zwei Clips erleben Melissas Follower den traditionellen Brautstrauß-Wurf mit: Zu diesem Anlass läuft Beyoncés (38) Hit "Single Ladies" im Hintergrund. Melissas Freundinnen stehen hinter ihr und versuchen, den Strauß zu fangen. Einen ganz intimen Moment bekommen die User ebenfalls zu Gesicht: Während das Hochzeits-Feuerwerk am Himmel erstrahlt, schauen sich Melissa und Philipp Arm in Arm das Lichtspektakel an.

Im Promiflash-Interview erzählten sie, dass ihr Hochzeitstag perfekt gewesen sei: "Es war eine Traumhochzeit mit allem Drum und Dran. Jeder Wunsch von uns wurde erfüllt und unsere Erwartung noch übertroffen." Es habe auch keine Pannen gegeben – aber einen Wunsch hätten sie am Ende noch gehabt: Sie hätten gerne mehr Zeit mit ihren Gästen verbracht.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags ab 17:30 Uhr bei Sat.1

Sat.1 / Christoph Assmann Melissa und Philipp nach ihrer Trauung bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Philipp und Melissa bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de