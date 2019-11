Wurde die Hochzeit zum Traum oder zum Albtraum? In der Folge am 3. November war das zweite Paar bei Hochzeit auf den ersten Blick an der Reihe: Nach der Eheschließung von Cindy (31) und Alex in der Auftakt-Episode stand die Trauung von Melissa und Philipp auf dem Plan. Beide wirkten vor der ersten Begegnung auf dem Standesamt ziemlich nervös – "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experte Markus Ernst besuchte den Bräutigam in spe sogar vor der Zeremonie, um ihn zu stärken. Gab es ein Happy End für Melissa und Philipp?

Der Diplom-Psychologe hatte einen wichtigen Tipp für den 32-Jährigen: "In so einer Ausnahmesituation neigen Menschen dazu, kleine Dinge zu interpretieren oder auch falsch zu verstehen, deswegen denken Sie daran, im Kopf offen zu bleiben." Diesen Tipp hatten Philipp und Melissa aber gar nicht nötig, denn als sie sich im Standesamt trafen, waren beide begeistert voneinander: "Als ich sie gesehen habe, war ein Nein ausgeschlossen. Als sie auch ja gesagt hat, sahen ihre Augen wie kleine Diamanten aus. Das war einfach unbeschreiblich", schwärmte der Hamburger. Als sie gefragt hatte, ob er ihre Hand halten könne, habe er gemerkt, dass es passt.

Seine Braut säuselte: "Ich habe mich geborgen gefühlt. Es war ein sehr schöner Moment. Ich bin so glücklich – wir haben beide ja gesagt. Er ist so toll." Zur Krönung tauschten die frisch Vermählten einen ersten Kuss nach der Trauung aus. Wie hat euch die Hochzeit gefallen? Stimmt ab!

Sat.1 / Christoph Assmann Markus Ernst und Philipp bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Philipp bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Melissa in ihrem Hochzeitskleid bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Melissa und Dr. Sandra Köhldorfer

Sat.1 / Christoph Assmann Melissa und Philipp bei ihrer Trauung bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 / Christoph Assmann Melissa und Philipp bei ihrer Trauung bei "Hochzeit auf den ersten Blick"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de