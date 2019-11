Es sollte keine Liebe für die Ewigkeit sein! Bevor Sarah Almoril (21) bei Germany's next Topmodel durchgestartet ist, lernte sie Dee Jaxon über Instagram kennen. Doch während ihrer Teilnahme an der Castingshow wollten beide erst mal abwarten, ob ihre junge Liebe überhaupt eine Zukunft hat. Nachdem sie aus der Sendung ausgeschieden war, fanden sie Anfang des Jahres endgültig zusammen. Doch nach nur wenigen Monaten Beziehung gab die Netz-Beauty jetzt das plötzliche Liebes-Aus bekannt!

"David und ich, wir haben uns getrennt. Wir sind kein Paar mehr", erklärte die 21-Jährige ihren Fans in ihrem neusten YouTube-Video. Es habe wohl schon länger zwischen den beiden gekriselt, doch mit einer gemeinsamen Reise nach New York, die sie vor etwa drei Monaten gemeinsam unternommen haben, wollten sie ihrer Liebe eine letzte Chance geben. In dieser Zeit haben sie sich kaum gesehen. Nachdem sich die beiden ehemaligen Instagram-Stars vor einem Monat auf Mallorca wiedergesehen hatten, habe es das endgültige Aus gegeben – und das, obwohl beide an ihrer Beziehung gearbeitet haben sollen.

Über die Gründe, warum es mit Dee nicht mehr funktioniert hat, möchte sie nicht weiter sprechen. Dazu erklärte sie ihrer Community nur: "Es gibt nicht das perfekte Paar. Es gibt nur eine Konstellation, die für einen selbst perfekt erscheint. Und diesen unperfekten Perfektionismus, den ich für mein Leben brauche, habe ich da einfach nicht gefunden und bin einfach auch jetzt sehr, sehr glücklich." Die Trennung bedeute aber nicht, dass sich die ehemaligen Turteltauben zukünftig aus dem Weg gehen. Beide haben laut Aussage des Models noch Kontakt zueinander.

Instagram / sarahalmoril Dee Jaxon und Sarah Almoril

Instagram / dee_jaxon Sarah Almoril und Dee Jaxon, Instagram-Stars

Instagram / dee_jaxon Sarah Almoril und ihr Ex Dee Jaxon

