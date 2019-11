Das Motto des Abends hat Paris Hilton (38) mit diesem Look ganz klar getroffen! Dass die Hotelerbin aufzufallen weiß, beweist sie seit über zehn Jahren zuverlässig auf roten Teppichen und Events. Von Nackt-Blitzern hält die einstige Skandalnudel zwar nichts mehr, sexy darf es bei Paris aber immer noch sein. Jetzt hat sich die Blondine im krassen All-Over-Glitzerstyle gezeigt – an der Seite von ebenfalls funkelnden Topmodels!

Der Fashion-Onlineversand Boohoo lud am Donnerstag zur "All That Glitters"-Launchparty in Los Angeles, um seine Weihnachtskollektion vorzustellen. Passend zum Thema glitzerte Paris von Kopf bis Fuß: Blinkende Steinchen zierten ihr Crop Top, den zugehörigen Bleistiftrock, ein Bolerojäckchen, ihre halbtransparenten Stulpen und die Schuhe. Natürlich glänzten auch die Halskette und die Ohrringe der Unternehmerin.

Ähnlich funkelnd tauchten einige Victoria's Secret-Models auf dem Event auf. Elsa Hosk (31), Josephine Skriver (26), Jasmine Tookes (28) und Romee Strijd (24) offenbarten in glitzernden Outfits viel Bein. Das Motto fand sich auch in den Looks von Kylie Jenners (22) BFF Anastasia Karanikolaou und Reality-Sternchen Farrah Abraham (28) wieder. Dagegen kamen Yris Palmer und Sofia Richie (21) recht matt und schlicht daher – genau wie Shirin Davids (24) Schwester Pati Valpati im knallig geblümten Kleid und Sandra Lambeck (27) im schwarzen Mantel.

Getty Images Paris Hilton, Jasmine Tookes, Romee Strijd, Elsa Hosk und Josephine Skriver auf einem Event in L.A.

Getty Images Paris Hilton auf dem "boohoo x All That Glitters"-Launch in Los Angeles

Getty Images Sandra Lambeck auf einem boohoo-Event in Los Angeles

Getty Images Pati Valpati auf einem Launch-Event in Los Angeles im November 2019

Getty Images Sofia Richie auf einer Veranstaltung im November 2019

Getty Images Anastasia "Stassie" Karanikolaou auf einem Launch-Event in Los Angeles

Getty Images Farrah Abraham auf einer Veranstaltung in Los Angeles

Getty Images Yris Palmer beim "boohoo x All That Glitters"-Launch in Los Angeles



