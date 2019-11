Dominic Harrison (28) ist stolzer Papa eines kleinen Mädchens: Vor knapp zwei Jahren erblickte seine süße Tochter Mia Rose (1) das Licht der Welt und machte so das Familienglück mit Dominics Liebster Sarah (28) perfekt. Die drei bereisen aktuell die Welt – für einige Monate lebten sie sogar in den USA. Doch die Harrisons wollen in Zukunft ihre Familie auch erneut vergrößern und Mia ein Geschwisterchen schenken. Hat Papa Domi einen Wunsch, ob es noch eine kleine Prinzessin oder doch lieber ein süßer Prinz werden soll?

"Natürlich würde ich auch gerne die Erfahrung machen mit einem Sohn so als Vater", verriet der Fitness-Enthusiast im Promiflash-Interview bei den GQ Men of the Year 2019 Awards. Doch letzten Endes spiele das Geschlecht keine große Rolle bei dem 28-Jährigen: "Im Endeffekt ist es mit egal, Hauptsache gesund. Ich glaube, jeder ist da der gleichen Meinung", gestand Dominic weiter.

Wann genau weiterer Nachwuchs bei den Harrisons ansteht, ist noch nicht klar. Doch zumindest wollen die drei ihre USA-Auswanderpläne für eine mögliche Schwangerschaft noch aufschieben. "Ist es so schlau, die ganze Schwangerschaft in L.A. zu sein? Andere Ärzte, andere Vorsorgeuntersuchungen, da ist einfach alles anders", überlegte die 27-Jährige in einem YouTube-Video.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison, Influencer

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Mia Rose und Dominic Harrison, September 2019

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de