Planänderung, die zweite! Wenn es um das Thema Heimatort geht, legen sich Sarah (28) und Dominic Harrison (27) bekanntlich ungern fest. Erst 2018 hatten sie Deutschland den Rücken gekehrt und waren mit Sack und Pack nach Los Angeles ausgewandert. Dieser Tapetenwechsel hatte allerdings nur ein halbes Jahr angedauert – zu großes Heimweh hatte das Paar und Tochter Mia Rose Harrison (1) zurück in ihr deutsches Nest gezogen. Kürzlich war wieder von Fernweh und einer Rückkehr in die Staaten die Rede, aber auch dieses Vorhaben ist jetzt nicht mehr aktuell!

"Definitiv sind wieder Gespräche im Raum, dass wir wieder nach Los Angeles gehen werden und die wollen wir auch langsam realisieren", erklärte Sarah Promiflash erst im April. In ihrem neuen YouTube-Video wirft sie die Auswanderung allerdings über Bord – und der Grund ist der Kinderwunsch der Eheleute! "Ist es so schlau, die ganze Schwangerschaft in L.A. zu sein? Andere Ärzte, andere Vorsorgeuntersuchungen, da ist einfach alles anders", erklärt die 27-Jährige. Neben der Familienplanung hätten die Influencer außerdem große Projekte, die ihre Auswanderungspläne vermutlich um etwa zwei Jahre verzögern werden.

Um einen Umzug dennoch irgendwie zu realisieren, haben Sarah und Domi aber schon das nächste Ziel vor Augen: "Wir wollen umziehen und wir werden auch umziehen und wir haben auch schon was", verkünden die Web-Stars. Dieses "Tapeten-Upgrade" soll aber tatsächlich schnell umgesetzt werden – die Harrisons wollen vor der bald anstehenden Hochzeit die Koffer packen!

YouTube / watch?v=06-pSfSLECc Sarah und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und ihr Ehemann Dominic Harrison

