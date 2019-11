Am Donnerstagabend sollte es beim GQ Men of the Year Award in Berlin eigentlich um die Herren der Schöpfung gehen, doch mit ihren heißen Outfits zogen vor allem die Frauen auf dem roten Teppich das Blitzlichtgewitter auf sich. Annemarie Carpendales (42) Spitzen-Top war ihrem Mann Wayne (42) offenbar ein bisschen zu sexy, denn er legte schützend seine Hände vor ihr Dekolleté. Auch Victoria Swarovski (26) ließ in ihrem roten Abendkleid tief blicken.

Die bodenlange Robe des Designers Mark Bumgarner hatte nicht nur einen verdammt hohen Beinschlitz, sondern auch einen XXL-Ausschnitt, der Victorias Brüste perfekt in Szene setzte. Es saß wie angegossen – und die Let's Dance-Moderatorin posierte ganz selbstbewusst für die zahlreichen Fotografen.

Die 26-Jährige hatte sich schon in der Vergangenheit des Öfteren mit mutigen Dekolletés vor die Kamera gewagt. Als sie im Juni "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" moderierte, trug sie ein teils transparentes, rosafarbenes Outfit, das ebenfalls viel Brust offenbarte.

Getty Images Victoria Swarovski beim GQ Men of the Year Award

Getty Images Wayne und Annemarie Carpendale, November 2019, GQ Men of the Year Awards

TVNOW / Gregorowius Victoria Swarovski und Daniel Hartwich

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale beim GQ Men of the Year Award



