Treibt Bastian Yotta (42) damit seinen Sport-Lifestyle zu weit? Im Netz präsentiert der Reality-TV-Darsteller regelmäßig seinen durchtrainierten Körper. Seine neue Freundin und Mexikanerin Marisol Ortiz scheint das Hobby des Unternehmers zu teilen. Gemeinsam hält sich das Power-Couple in Bastians Wahlheimat Malibu fit. Mit einem neuen Beitrag sorgen die Sportskanonen allerdings für gemischte Gemüter: Das Paar trainiert an einem steilen Abgrund in den Bergen!

"Es ist einfach doppelter Spaß, wenn mein Schatz der gleiche Draufgänger ist, wie ich", schwärmte Bastian bei Instagram. Eines der Bilder zeigt den "Yotta Bibel"-Autor ziemlich waghalsig an einer Stange über einem Gefälle hängen. Würde sein Bizeps schlappmachen, sehe es so aus, als würde der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat weit in die Tiefe stürzen. Auch Freundin Marisol hat offensichtlich keine Scheu: Die Yoga-Liebhaberin springt für eine Balance-Figur mit einem Bein auf eine Leitplanke – ein Schritt daneben und sie wäre im Gestrüpp am Hang gelandet.

Die Follower des selbst ernannten Selfmade-Millionärs reagieren auf den Workout-Post mit gemischten Gefühlen. Während sich ein Teil der Nutzer in den Kommentaren sicher ist, dass die beiden das perfekte Paar abgeben würden, kommen bei anderen auch Sorgen auf: "Hört doch auf mit diesen gefährlichen Aktionen. Wollt ihr sterben?", fragte ein User.

Instagram / yotta_university Marisol Ortiz im November 2019

Splash News Bastian Yotta im Oktober 2016

Instagram / yotta_university Marisol Ortiz und Bastian Yotta

